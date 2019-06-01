Son Dakika Haberleri: Otomobile sakladıkları eroini "baharat"la kamufle etmişler
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Otomobile sakladıkları eroini "baharat"la kamufle etmişler

1 saat önce

Eskişehir'de durdurulan otomobilde, narkotik köpeğinin koku almaması için üzerine karabiber, nane ve kekik serpilerek kamufle edilmiş 52,7 kilogram eroin ele geçirildi.

Otomobile sakladıkları eroini
Eskişehir'de durdurulan otomobilde, narkotik köpeğinin koku almaması için üzerine karabiber, nane ve kekik serpilerek kamufle edilmiş 52,7 kilogram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, Eskişehir- Ankara kara yolunda şüphelenilen otomobil durdurularak arama yapıldı.
Narkotik köpekleri de kullanılarak gerçekleştirilen aramalarda otomobilin tabanına ve koltuklarının altına gizlenmiş 52,7 kilogram eroin bulundu.
Eroinin, köpeklerin koku almasını önlemek amacıyla üzerine karabiber, nane ve kekik serpilmesi dikkati çekti.
Araçtaki iki şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:34 Kaynak: AA
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