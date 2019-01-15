Son Dakika Haberleri: Otomobile Saklanan Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Dark Buldu

Otomobile Saklanan Uyuşturucuyu Narkotik Köpeği Dark Buldu

1 saat önce

Otomobile saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği Dark bulduZONGULDAK - Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan zanlıların otomobilinde inceleme yapan narkotik köpeği Dark, otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu maddeleri tespit etti.

Otomobile saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği Dark buldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan zanlıların otomobilinde inceleme yapan narkotik köpeği Dark, otomobilin kaputuna gizlenmiş uyuşturucu maddeleri tespit etti. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen H.K. ve Y.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.
İki zanlının bulunduğu otomobili kent girişinde durduran ekipler, otomobili ve zanlıları aradı. Aramaya narkotik köpeği 'Dark' da katıldı. Otomobilin kaputunun açılmasının ardından motor bölümünde arama yapan köpek, aracın kaput muhafaza kaplamasının içine gizlenmiş poşeti buldu.
Poşet içinde incelemede bulunan ekipler 75 gram skunk, 65 gram esrar, 22 adet uyuşturucu hap ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Zonguldak, Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, 3. Sayfa
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