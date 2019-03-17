Son Dakika Haberleri: Otomobile Seyir Halindeyken Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Otomobile Seyir Halindeyken Ateş Açıldı: 1 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otomobil seyir halinde olduğu sırada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından otomobile tabanca ile açılan ateş sonucunda, otomobilde yolcu konumunda bulunan Elnura Turmanbetova (29) yaralandı.

Otomobile Seyir Halindeyken Ateş Açıldı: 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde, bir otomobil seyir halinde olduğu sırada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından otomobile tabanca ile açılan ateş sonucunda, otomobilde yolcu konumunda bulunan Elnura Turmanbetova (29) yaralandı.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 96 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 96 sokakta kimliği belirsiz bir kişi, seyir halinde olan ve Fehmi Arman (36) yönetimindeki 35 DE 226 plakalı otomobile tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucunda kurşun, Arman'ın otomobilinin arka kapısına isabet ederken, otomobilde yolcu konumunada bulunan Kırgızistan uyruklu olduğu öğrenilen Elnura Turmanbetova'nın yaraladı. Turmanbetova'nın vurulduğunu gören Arman, otomobili ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Hastanede ameliyata alınan Turmanbetova'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri hastane önünde otomobilde incelemede bulunurken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:37 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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