Patenli gençlerin yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Patenli gençlerin yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu kamerada

Sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde bir otomobile tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan patenli 7 genç yürekleri ağza getirdi. Trafiğe aldırış etmeden caddede ilerleyen gençlerin o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sürücüler ise korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Muratpaşa İlçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Görüntülerde patenli 7 gencin bir arabaya tutunarak trafikte ilerlediği görüldü. Gençlerin kask takmadığı da görülürken, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilen o görüntüler yürekleri ağızlara getirdi. Gençler yüzünden seyir halinde zaman zaman trafiğin durmasına korna çalarak tepki gösterdi.

Sürücüyü uyarmak yerine o anları kayda aldı

İlçenin farklı bir noktasında çekilen bir başka görüntü de ise 3 patenli genç gece karanlığında bir otomobilin arkasına tutundu. Gençler otomobil ile birlikte son sürat yol aldı. O anları gören otomobilde bulunan bir kişi ise sürücüyü uyarmak yerine gençleri cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Gençlerden birisinin elini bırakarak zaman zaman değişik davranışlarda bulunması tehlikeye davetiye çıkardı.