Son Dakika Haberleri: Otomobile Tutunan Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

Otomobile Tutunan Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

47 dakika önce

ANKARA'da, seyir halindeki otomobile arkadan tutunarak ilerleyen 3 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobile Tutunan Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu, System.String[]
ANKARA'da, seyir halindeki otomobile arkadan tutunarak ilerleyen 3 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öğle saatlerinde Yakacık Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobilin arkasına tutunan 3 patenli genç, araçla birlikte yol almaya başladı. Yolun durumuna göre manevra yapan otomobille birlikte metrelerce giden patenliler, diğer araç sürücülerinin dikkatini çekti. Tehlikeli yolculuk sırasında dengesini kaybeden patenli gençlerden biri, yere düştü. Arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan genç, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:29 Kaynak: DHA

Fatih, Yakacık, Ankara, Güncel
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