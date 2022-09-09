OTOMOBİLE VE KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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OTOMOBİLE VE KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

09.09.2022 17:43

İZMİT'te aniden yavaşlayan trafikte bir otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye, daha sonra yanından geçen kamyonete çarptı.

İZMİT'te aniden yavaşlayan trafikte bir otomobile arkadan çarpan motosikletli kurye, daha sonra yanından geçen kamyonete çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza saat 16.30 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı mevkisinde trafiğin aniden yavaşlaması üzerine duramayan H.D. idaresindeki 41 ABT 940 plakalı bir restoranın paket servisinde kullanılan motosiklet, önündeki otomobile çarptı. Kazada savrulan H.D., yanından geçen kamyonetin kasasına çarparak, yere düştü. Kazayı görenler yardıma koşarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.D., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLE VE KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİLE VE KAMYONETE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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