Otomobile ve yayaya çarpıp bahçedeki otomobilin üzerine uçtu - Son Dakika

Otomobile ve yayaya çarpıp bahçedeki otomobilin üzerine uçtu

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bir otomobile çarptı, sonra kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra bir binanın bahçe duvarını yıkarak park halindeki otomobilin üzerine uçtu.

Kaza, Hashas Mahallesi 6613 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Y. idaresindeki 68 KH 251 Volkswagen marka otomobil sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu Rıza K. yönetimindeki yabancı plakalı Renault marka otomobile yandan çarptı. Tamamen kontrolden çıkan otomobil daha sonra kaldırıma çıkarak kaldırımda yürüyen İ.S. isimli yayaya çarptı. Hızını alamayan otomobil son olarak bir binanın bahçe duvarını yıkarak bahçede park halinde bulunan A.K'ye ait Fiat marka otomobilin üzerine uçtu. Kaza sonucu 2 araç sürücüsü ve yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, araç sürücüleri hafif yaralı olmaları nedeniyle olay yerinde müdahaleleri yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.