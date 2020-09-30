Otomobile ve yayaya çarpıp otomobilin üzerine böyle uçtu - Son Dakika

Otomobile ve yayaya çarpıp otomobilin üzerine böyle uçtu

- Otomobile ve yayaya çarpıp otomobilin üzerine böyle uçtu Aksaray'da önce otomobile, sonra da yayaya çarparak bahçe duvarını yıkıp otomobilin üzerine uçan otomobilin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

- Otomobile ve yayaya çarpıp otomobilin üzerine böyle uçtu

AKSARAY - Aksaray'da önce otomobile, sonra da yayaya çarparak bahçe duvarını yıkıp otomobilin üzerine uçan otomobilin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Hashas Mahallesi 6613 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Y. idaresindeki 68 KH 251 Volkswagen marka otomobil, sağ şeritte seyreden Rıza K. yönetimindeki yabancı plakalı Renault marka otomobili sollamak istedi. Sol şeride geçerek sollamaya çıkan İrfan Y., Rıza K.'nın sokağa dönmek için direksiyonu çevirmesi üzerine önce otomobile çarptı, sonra da kaldırımda yürüyen İsmet S. isimli yayaya çarptı. Hızını alamayan otomobil bir binanın bahçe duvarını da yıkarak bahçede park halinde bulunan Ahmet K.'ye ait Fiat marka otomobilin üzerine uçtu. Kaza anı anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde otomobilin sollamaya çıktığı, o sırada diğer otomobilin sokağa dönmek için direksiyonu çevirdiği ve kaza anı görülüyor. Ardından otomobilin yayaya çarpması ve bahçeye girmesi görüntülerde yer alıyor. Kazada sürücüler ve yaya yaralandı. Yaralı yaya olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sürücülerin tedavileri olay yerinde yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobile ve yayaya çarpıp otomobilin üzerine böyle uçtu
Otomobile ve yayaya çarpıp otomobilin üzerine böyle uçtu
Otomobile ve yayaya çarpıp otomobilin üzerine böyle uçtu
Otomobile ve yayaya çarpıp otomobilin üzerine böyle uçtu

Volkswagen, Otomobil, Aksaray, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile ve yayaya çarpıp otomobilin üzerine böyle uçtu - Son Dakika

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