Otomobile yaslandığı için kendisini uyaranı öldüren zanlının bir bacağı protezmiş - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde komşusunun otomobiline yaslandığı için uyardığı Taner Konuk (39) tarafından dövülerek öldürülen Ramazan Çağ (51), toprağa verildi. Tutuklanan Konuk'un bir bacağının protez olduğu için yorulduğu, dinlenmek için de otomobile yaslandığı belirtildi.

?Olay, geçen hafta cuma günü Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evine doğru giden evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çağ, komşusunun park halindeki otomobiline yaslanan Taner Konuk'u görüp, müdahale etti. Bu nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Taner Konuk, Ramazan Çağ'ı dövdü. Ağır yaralanan Çağ, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan Çağ, dün yaşamını yitirdi. Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Ramazan Çağ'ın cenazesi, bugün Acıpayam ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.Olayın ardından gözaltına alınan Taner Konuk ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taner Konuk'un sağ bacağının diz altından protez olduğu ve yüzde 40 engelli raporunun bulunduğu belirtildi. Taner Konuk'un minibüsten indikten sonra evine giderken protez bacağı nedeniyle yorulduğu, dinlenmek için park halindeki otomobile yaslandığı bu nedenle çıkan tartışmada Ramazan Çağ'ın Konuk'un, protez bacağına tekme attığı belirtildi.