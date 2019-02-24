Otomobile Yol Veren Yaya Ölümden Kurtuldu
57 dakika önce
Gaziantep'te iki otomobil kavşakta çarpıştı.
Gaziantep
'te iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza esnasında yolda yürüyen bir yaya ise, kazaya karışan araçlardan birine yol vererek, ölümden kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey
ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Hakkı Cankat sokak üzerinde farklı yönlerden seyir eden iki otomobil çarpıştı.
Güvenlik kameralarına yansıyan iki otomobilin de hızlı olduğu dikkat çekerken, kaza esnasında yolda bulunan bir yaya ise kazaya karışan araçlardan birine yol vererek, son anda ölümden kurtuldu.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobillerde maddi hasar oluşurken, sürücüler kazadan yara almadan kurtuldu. - GAZİANTEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:10 Kaynak: İHA
Eğlence Kulübünde Karşılaştığı Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Annesi Tatile Giden 3 Yaşındaki Çocuk, Evde Açlıktan Öldü
Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü: Allah Can Kaybı Vermesin
Komşu Aileler Arasında Taşlı, Bıçaklı, Sopalı Kavga! Yaralılar Var