Otomobile yüklediği eşyalar ile tehlikeye davetiye çıkardı... O anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Otomobile yüklediği eşyalar ile tehlikeye davetiye çıkardı... O anlar kameraya böyle yansıdı

11.03.2023 16:11

Otomobile yüklediği eşyalar ile tehlikeye davetiye çıkardı.

Otomobile yüklediği eşyalar ile tehlikeye davetiye çıkardı... O anlar kameraya böyle yansıdı

-Taşımacılıkta sınır aştı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir vatandaş, otomobilin üzeri ve bagajına yüklediği yüklerle adeta taşımacılıkta sınırı aştı. Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Serdivan ilçesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı içerisinde seyir halinde olan bir otomobilin üzeri ve bagajındaki yükler görenleri şaşırttı. Taşımacılıkta adeta sınır aşan ve tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile yüklediği eşyalar ile tehlikeye davetiye çıkardı... O anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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