Otomobile zulalanmış 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Otomobile zulalanmış 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Niğde'de bir otomobilde yapılan aramada 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobile zulalanmış 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi NİĞDE - Niğde'de bir otomobilde yapılan aramada 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, zula yerlerine gizlenmiş, çeşitli çaplarda 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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