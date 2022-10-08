Otomobile zulalanmış 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Otomobile zulalanmış 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

08.10.2022 11:40

Otomobile zulalanmış 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Niğde'de bir otomobilde yapılan aramada 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobile zulalanmış 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

NİĞDE - Niğde'de bir otomobilde yapılan aramada 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, zula yerlerine gizlenmiş, çeşitli çaplarda 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobile zulalanmış 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobile zulalanmış 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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