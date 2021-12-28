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Otomobilen, Ankara'daki 2. satış noktasını Çankaya'da açıyor - Son Dakika

Otomobilen, Ankara'daki 2. satış noktasını Çankaya'da açıyor

28.12.2021 09:15
Otomobilen, Ankara'daki 2. satış noktasını Çankaya'da açıyor

Otomobilen'in Ankara-Çankaya Satış Noktası Ocak 2022'de müşterilerini ağırlamaya başlayacak.

Otomobilen'in Ankara- Çankaya Satış Noktası Ocak 2022'de müşterilerini ağırlamaya başlayacak.

Markadan yapılan açıklamaya göre, son dönemde hizmet alanını genişletme çalışmalarına ağırlık veren 2. el araç satışının güvenilen markası Otomobilen, Ankara Çankaya'daki ikinci satış noktası ile müşterilerine merhaba demeye hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otomobilen Marka Direktörü Emre Batan, artan bu talebi daha iyi karşılayabilmek için Otomobilen Ankara Çankaya Satış Noktası Ocak 2022'de müşterilerini ağırlamaya başlayacağını belirtti.

Batan, orta ve orta-alt segment araç taleplerini mevcutta bulunan Ankara/Otonomi satış noktasından karşılarken, orta, orta üst ve üst segment araç taleplerini yeni Çankaya satış noktasından karşılayacaklarını aktardı. Batan, "Tüm araç satın alma talebi olan tüketicileri en geniş ürün gamı ve kurumsal hizmet anlayışını ön planda tutan Otomobilen satış noktalarına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Ankara iş dünyasının merkezi Çukurambar'da bulunan Kale Ofis binasına taşınmaya hazırlanan Otomobilen, müşterileri için tüm detayları düşündü. Aynı anda 150 aracın sergilenebileceği yeni satış noktasında özel görüşme odaları, engelli park alanı ve online mecralar için özel fotoğraf bölümü olacak. Ayrıca, salgın dönemi ihtiyaçlarına göre tasarlanan Otomobilen, Ankara Çankaya satış ofisinde özel havalandırma ve düzenli gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemleri bulunuyor. Müşteri memnuniyetine verdiği önem ve garantili araçları ile müşterilerinin beğenisini kazanan marka ekonomik segmentten lüks segmente kadar çok çeşitli araç seçenekleri sunuyor.

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Tragger, Çankaya, Ankara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilen, Ankara'daki 2. satış noktasını Çankaya'da açıyor - Son Dakika


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