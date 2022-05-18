Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti

18.05.2022 08:44

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak parçalara ayrıldı. 2 yıl önce orduya katıldığı öğrenilen otomobil sürücüsü Astsubay Çavuş Emre Ekinci yaşamını yitirirken, olayı haber alarak gelen mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan İnegöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Çavuş Emre Ekinci yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp savrulduktan sonra yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada Astsubay Ekinci, ikiye bölünüp demir yığını haline dönüşen araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Emre Ekinci'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

MESAİ ARKADAŞLARI KAZA YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ekinci'nin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden ise polis ekiplerinden bilgi aldı.

2 YIL ÖNCE ORDUYA KATILMIŞ

Aslen Mersinli olduğu öğrenilen Astsubay Çavuş Emre Ekinci'nin 2 yıl önce silahlı kuvvetlere katıldığı ve ilk görev yerinin İnegöl olduğu öğrenildi. Ekinci'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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Kaynak: DHA

Astsubay, İnegöl, Ekinci, Çavuş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika


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