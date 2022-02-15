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Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı - Son Dakika

Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı

15.02.2022 10:11
Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı

ORDU'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlteri K.B., otomobilini, antrenör Emre Yılmaz (26) ile gezdirdiği 'Kaptan' adlı köpeğinin üzerine sürdü.

ORDU'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlteri K.B., otomobilini, antrenör Emre Yılmaz (26) ile gezdirdiği 'Kaptan' adlı köpeğinin üzerine sürdü. Patileri tekerin altında kalan köpek yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanıp gözaltına alınan İlteri K.B., serbest bırakıldı. Yılmaz, "Rahatlıkla gidebileceği alan varken, otomobilini kasti olarak üzerimize sürdü" dedi.

Olay, 8 Şubat günü sabah saatlerinde Altınordu ilçesindeki Ordu Gençlik Merkezi'nin önünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, merkezin önüne gelip cep telefonuyla binanın fotoğraflarını çeken İlteri K.B., ardından otomobilini gençlik merkezi görevlilerinin sahiplendiği 'Kaptan' adlı Golden cinsi köpeği gezdiren kano antrenörü Emre Yılmaz'ın üzerine sürdü. Yılmaz, son anda kaçarak kurtuldu, patileri otomobilin tekeri altında kalıp yaralanan köpek, tedaviye alındı. Polis, kaçan sürücüyü yakalayıp gözaltına aldı. Hakkında adli soruşturma başlatılan sürücü serbest bırakıldı. Olay anı, gençlik merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

'KASTİ YAPTI'Olayla ilgili konuşan Emre Yılmaz, "Bakanlığımızın 'gönüllü pati' adında projesi vardı. Proje kapsamında Ordu Gençlik Merkezi olarak 'Kaptan' adını verdiğimiz Golden cinsi köpeği sahiplendik. Köpeğimizi sabah gezdirmeye çıkarttıktan sonra geri yuvasına götürürken otomobilini üstümüze sürdü. Ben son anda kurtuldum, köpeğimiz aracın altında kaldı. Benim düşüncem kasti yaptığı yönünde. Çünkü rahatlıkla gidebileceği alan varken, aracını üzerimize sürdü. Kaldırıma vurunca durdu. Olaydan sonra polisi aradık. Çünkü bize vurup kaçınca, hiçbir şekilde durmadı. Polis geldi, ifademi verdim. Şikayetçi oldum" diye konuştu.'KÖPEĞİN SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR'

Veteriner hekim Burakhan Karaağaç, tedavi ettiği köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Köpeğimiz talihsiz bir kaza geçirmiş. İlk muayenesinde sağ uyluk kemiğinde kırık tespit edildi. Daha sonra ameliyata alındı. Şu anda gözlem altında. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Bir süre daha kendisini misafir edeceğiz" dedi.


Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı
Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı
Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı
Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı
Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı
Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı
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Emre Yılmaz, gençlik, Köpek, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobili antrenörün üzerine sürdü, köpeği yaraladı - Son Dakika


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