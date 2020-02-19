Otomobili bağlanan müzisyenden mini konserle polislere üzüntüsünü anlattı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde trafik uygulamasına takılan amatör müzisyen Rasim Tecimen, otomobilin trafikten men edilmesi üzerine trafik polislerine ve vatandaşlara üzüntüsünü dile getiren mini bir konser verdi.

Yeloğlu Köprüsü'nde gece uygulamaları kapsamında trafik kontrolleri gerçekleştiren Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobiliyle evine giden Tecimen'i durdurdu.

Zorunlu trafik sigortasının olmadığı tespit edilen otomobil, trafik ekiplerince bağlandı.

Durumu üzüntüye karşılayan Tecimen, otomobilinden çıkardığı sahne ekipmanlarıyla trafik polislerine ve çevredeki vatandaşlara mini bir konser vererek üzüntüsünü dile getirmeye çalıştı.

Bu durum polis ve çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasına kaydedildi.