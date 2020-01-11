Otomobili böyle kundakladı ama polisten kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobili böyle kundakladı ama polisten kaçamadı - Son Dakika

Otomobili böyle kundakladı ama polisten kaçamadı

6 saat önce

Adana'da bir kişinin otomobilini kundaklayıp yanındaki hafif ticari araca zarar veren zanlı, gasp dedektifleri tarafından yakalanırken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Otomobili böyle kundakladı ama polisten kaçamadı, System.String[]

Adana'da bir kişinin otomobilini kundaklayıp yanındaki hafif ticari araca zarar veren zanlı, gasp dedektifleri tarafından yakalanırken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi Çukurova Caddesi'nde 10 Ocak günü sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ok'un evinin önündeki otomobili tamamen yanındaki Orhan Kaya'ya ait hafif ticari araç ise yangında zarar gördü. Sesler üzerine sokağa çıkan Mehmet Ok, aracının yandığını görünce polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu arada Orhan Kaya da son anda aracını yanan aracın yanından çekerek daha fazla zarar görmesinin önüne geçti. İtfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Olay yerine gelen polis ekiplerine otomobili kundaklanan Mehmet Ok, bir kaç gün önce S.D. isimli şahsın evine hırsızlık amaçlı girdiğini kendisinin onu babasına şikayet ettiğini belirterek otomobilini onun kundaklamış olabileceğini söyledi. Polis, bunun üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Çok sayıda güvenlik kamerası inceleyen polis, zanlının Mehmet Ok'un söylediği S.D. olduğunu tespit etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği dedektifleri zanlıyı belirledikten sonra gündüz Dedekorkut Mahallesi ara sokaklarında yakaladı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, sorgusunda Mehmet Ok'un kendine küfrettiğini bu nedenle otomobilini yaktığını öne sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın, otomobilin yanına gelip kapısını açıp içine yanıcı madde döktükten sonra yaktığı daha sonra aracın yanından gidip bir süre sonra lastik getirip otomobilin tamamen yanması için içine lastik attığı görüldü. Görüntülerde hafif ticari aracın sahibinin aracını tamamen yanmaktan son anda kurtardığı da ortaya çıktı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Mehmet Ok, İtfaiye, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
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