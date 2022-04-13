Son dakika haberi! Otomobili çalamayınca bozuk para ve flash bellekleri alarak kaçtı - Güvenlik kamerası - Son Dakika
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Son dakika haberi! Otomobili çalamayınca bozuk para ve flash bellekleri alarak kaçtı - Güvenlik kamerası

13.04.2022 15:43

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobili çalamayınca bozuk para ve flash bellekleri alarak kaçan kişinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobili çalamayınca bozuk para ve flash bellekleri alarak kaçan kişinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi'nde sahur vakti bazı araçların kapılarını yoklayan bir kişi, bir otomobilin kapısının kilitli olmadığını fark etti.

Bunun üzerine otomobile binen şüpheli, "düz kontak" diye tabir edilen yöntemle aracı çalıştırmak istedi.

Otomobili çalıştıramayan şüpheli, bozuk para ve flash bellekleri alarak kaçtı.

Sabah aracının yanına geldiğinde durumu fark eden sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi! Otomobili çalamayınca bozuk para ve flash bellekleri alarak kaçtı - Güvenlik kamerası
Son dakika haberi! Otomobili çalamayınca bozuk para ve flash bellekleri alarak kaçtı - Güvenlik kamerası
Son dakika haberi! Otomobili çalamayınca bozuk para ve flash bellekleri alarak kaçtı - Güvenlik kamerası

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Otomobili çalamayınca bozuk para ve flash bellekleri alarak kaçtı - Güvenlik kamerası - Son Dakika


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