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Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu - Son Dakika

Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu

18.12.2021 14:14

Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu Aracı çalıp yaptığı 'U' dönüşü başka bir aracı çelik bariyerlere sıkıştırıyordu Aracın çalınıp ana yolda trafiği altüst ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde işyerinin önünde park...

Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu

Aracı çalıp yaptığı 'U' dönüşü başka bir aracı çelik bariyerlere sıkıştırıyordu

Aracın çalınıp ana yolda trafiği altüst ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde işyerinin önünde park halindeki otomobili çalan hırsızlık şüphelisi D-400'de U dönüşü yaparken faciaya neden oluyordu.

Otomobilin çalınma anı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansırken çalınan otomobil Gündoğmuş- Alanya arasında yol kenarında park halinde bulunurken aracı çaldığı belirlenen Ömer D., Gündoğmuş'ta ele geçirildi.

Olay 13 Aralık Pazartesi günü Manavgat Karaöz Mahallesi Ulualan Mevkiinde bulunan bir işyerinde yaşandı. 07 SE 077 plakalı aracın kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığı bilgisi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri harekete geçti. Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri işyerinin güvenlik kameralarından yaptığı araştırmalarda 07 SE 077 plakalı aracı çalan kişinin Ömer D. isimli şahıs olduğunu belirledi. Güvenlik kameraları görüntülerinden aracın Alanya istikametine gittiği, Gündoğmuş istikametine saptığını belirledi. Aracın Alanya-Gündoğmuş arasında Güzelbağ Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunmasının ardından, aracı çaldığı belirlenen Ömer D. JASAT, Merkez Karakolu ve Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Gündoğmuş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Ömer Durgut, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı.

Araçlarını her zaman olduğu gibi işyerinin önünde park halinde olduğunu belirten işletme sahibi Turan Vural "Biz arkadaşlarla birlikte içeride oturuyorduk. Saat 17.30 sıralarında paydos yapıp işyerini kapattığımızda servis aracı olarak kullandığımız 07 SE 077 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilimizin yerinde olmadığını gördük. Önce başka yere park edilmiş olup olmadığını kontrol ettik. Kameralardan izlediğimizde bir şahsın büyük bir pişkinlikle, sanki araç babasının malıymış gibi araca binip gittiğini gördük. Hemen jandarmayı arayıp bilgi verdik. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı sivil ve resmi ekipler geldiler incelemelerde bulundular. Canla-başla çalıştılar ve az önce aracımızın Gündoğmuş'ta bulunduğunu bildirdiler." dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Diğer taraftan otomobilin çalınma anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde şüphelinin işyerinin önünde bulunan aracın yanına geldiği, araca bindikten sonra D-400 karayolundaki trafiğe aldırış etmeksizin U dönüşü yapıp Alanya istikametine döndüğü sırada, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki bir aracın, çalınan araç ile çelik bariyer arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu
Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu
Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu
Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu
Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu
Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu
Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu
Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu
Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu
Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu

Gündoğmuş, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil çalan hırsızlık şüphelisi kaçarken faciaya neden oluyordu - Son Dakika


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