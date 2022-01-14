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Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca "Kendi otomobilim zannettim" dedi - Son Dakika

Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca "Kendi otomobilim zannettim" dedi

14.01.2022 09:53

Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca "Kendi otomobilim zannettim" dediADANA Adana'da çaldığı otomobilin parçalarının aracına takmaya giderken arkadaşıyla yakalanıp tutuklanan zanlının "kendi otomobilim zannettim" dediği öğrenildi.

Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca "Kendi otomobilim zannettim" dedi

ADANA Adana'da çaldığı otomobilin parçalarının aracına takmaya giderken arkadaşıyla yakalanıp tutuklanan zanlının "kendi otomobilim zannettim" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Ocak akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Ali Doğan ile Erdal Yıldız (32), H.K.'nin yol kenarına park ettiği otomobilin yanına geldi. Aracın kapılarını kontrol eden şahıslar, sürücü kapısının kilitli olmadığını fark etti. Otomobile binen Ali Doğan, düz kontak yaparak çalıştırdığı aracı götürdü. Bu anlar bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobilinin yerinde olmadığını fark eden H.K.'nin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Doğan'ın aracı arkadaşı Yıldız'ın barakasına götürdüğü ve burada parçaladıklarını belirledi. Doğan'ın aynı marka ve model otomobili olduğu ve satmak istediği ancak arızaları nedeniyle satamadığı öğrenildi.

Ekipler, yaklaşık 30 saatlik görüntü izlemesinin ardından şüphelilerin saklandığı adresi tespit edip, operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Ali Doğan ile Erdal Yıldız, takip sonucu yakalandı. Yıldız'ın barakasında yapılan aramalarda, otomobilden çıkarılan parçalar bulundu. Doğan'ın evinde yapılan aramalarda ise 300 gram esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Doğan, ifadesinde, "Otomobili kendi aracım zannederek bindim. Araçla bölgeden ayrıldık. Eve götürdükten sonra kendi otomobilim olmadığını fark ettim. Geri götürmek istediğimde lastiği patlamıştı. Başka da bir şey hatırlamıyorum" dedi. Erdal Yıldız ise ifadesinde, "Ali otomobile binip, düz kontak yaparak çalıştırdı. Ben eşimin yanına gittim. Ali'nin yanına döndüğümde aracı parçalıyordu. Ben sadece Ali'ye çay götürdüm, yardım etmedim" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Doğan ile Erdal Yıldız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca Kendi otomobilim zannettim dedi
Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca Kendi otomobilim zannettim dedi
Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca Kendi otomobilim zannettim dedi
Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca Kendi otomobilim zannettim dedi
Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca Kendi otomobilim zannettim dedi
Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca Kendi otomobilim zannettim dedi
Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca Kendi otomobilim zannettim dedi
Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca Kendi otomobilim zannettim dedi

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Erdal Yıldız, Ali Doğan, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca 'Kendi otomobilim zannettim' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobili çalıp parçaladı yakalanınca "Kendi otomobilim zannettim" dedi - Son Dakika
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