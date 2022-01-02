Otomobili çalıp, yaktı - Son Dakika

NİĞDE'de, çaldığı otomobili yakan H.O., polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin yandığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Araç sahibi E.K.'ye ulaşan polis, otomobilin çalındığını tespit etti. Otomobili çalıp yaktıktan sonra kaçan kişinin H.O. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Alkollü olduğu öğrenilen H.O., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.