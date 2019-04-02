Son Dakika Haberleri: Otomobili Çalıp Yaktılar

Otomobili Çalıp Yaktılar

59 dakika önce

Mersin'in Mut ilçesinde çalındığı bildirilen bir otomobil yakılarak kullanılamaz hale geldi.

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Mersin'in Mut ilçesinde çalındığı bildirilen bir otomobil yakılarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi, Mut Kalesi arkasında park halindeki 33 U 8839 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar, polisi ve Mersin Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın söndürüldükten sonra otomobilinin yandığını duyarak olay yerine gelen araç sahibi Musa Altıkat, hayretler içerisinde kalarak, "Benim otomobilin burada ne işi var. Buraya otomobilimi getiren ve yakan şahsın bulunmasını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:51 Kaynak: İHA

Mut, Mersin, 3. Sayfa
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