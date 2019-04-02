Otomobili Çalıp Yaktılar
59 dakika önce
Mersin'in Mut ilçesinde çalındığı bildirilen bir otomobil yakılarak kullanılamaz hale geldi.
Mersin
'in Mut
ilçesinde çalındığı bildirilen bir otomobil yakılarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kale
Mahallesi, Mut Kalesi arkasında park halindeki 33 U 8839 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar, polisi ve Mersin Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerini aradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Araç
kullanılamaz hale geldi.
Yangın söndürüldükten sonra otomobilinin yandığını duyarak olay yerine gelen araç sahibi Musa Altıkat, hayretler içerisinde kalarak, "Benim otomobilin burada ne işi var. Buraya otomobilimi getiren ve yakan şahsın bulunmasını istiyorum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:51 Kaynak: İHA
Başkan Seçilen Mehmet Gürbüz'ün İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu
TRT Müzik Sunucusu Züleyha Ortak, Seçim Sonrası İsyan Etti: İnin Erdoğan'ın Sırtından
Başkanlığı Kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, Arkadaşlarına Yemek Servisi Yaptı