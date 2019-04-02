Otomobili Çalıp Yaktılar
1 saat önce
Otomobili çalıp yaktılar İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldiMERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde çalındığı bildirilen bir otomobil yakılarak kullanılamaz hale geldi.
Otomobili çalıp yaktılar İtfaiye
ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi
MERSİN - Mersin
'in Mut
ilçesinde çalındığı bildirilen bir otomobil yakılarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kale
Mahallesi, Mut Kalesi arkasında park halindeki 33 U 8839 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar polisi ve Mersin Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerini aradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Araç
kullanılamaz hale geldi.
Yangın söndürüldükten sonra otomobilinin yandığını duyarak olay yerine gelen araç sahibi Musa Altıkat, hayretler içerisinde kalarak, "Benim otomobilin burada ne işi var. Buraya otomobilimi getiren ve yakan şahsın bulunmasını istiyorum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:39 Kaynak: İHA
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