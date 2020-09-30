Otomobili çalışmayınca motosiklet çalmış - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, motosiklet çaldıkları iddiasıyla Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gözaltına alınan iki şüpheliden Ş.Ü. (47) tutuklandı, M.A.O. (40) ise serbest bırakıldı. Ş.Ü.'nün ifadesinde, Çivril'e eğlenmek için geldiklerini, otomobilleri çalışmayınca da yakında bulunan bir motosikleti alarak Dinar'a döndüklerini söylediği belirtildi.

Olay, pazartesi günü, Balçık Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgedeki 13 güvenlik kamerasından 32 saat izleme yaparak şüphelileri tespit etti. Operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliler Ş.Ü. (47) ve M.A.O.'yu (40) Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan motosiklet de adreste yapılan aramada ele geçirildi.

Denizli 'ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ş.Ü. tutuklandı, M.A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmada 40 suç kaydı bulunan Ş.Ü.'nün ifadesinde, Çivril'e eğlenmek için geldiklerini, otomobilleri çalışmayınca da yakında bulunan motosikleti alarak Dinar'a döndüklerini söylediği belirtildi.