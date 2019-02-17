Son Dakika Haberleri: Otomobili Çalmak İsterken Uyuyakalan Hırsızı Araç Sahibi Uyandırdı

Otomobili Çalmak İsterken Uyuyakalan Hırsızı Araç Sahibi Uyandırdı

28 dakika önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde gece çalmak için kapısını zorlayarak girdiği aracın içinde alkolün etkisiyle sızıp kalan şahıs, sabah araç sahibi tarafından uyandırıldı.

Otomobili Çalmak İsterken Uyuyakalan Hırsızı Araç Sahibi Uyandırdı, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde gece çalmak için kapısını zorlayarak girdiği aracın içinde alkolün etkisiyle sızıp kalan şahıs, sabah araç sahibi tarafından uyandırıldı. Şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

Trajikomik olay, Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kumral isimli vatandaş akşam saatlerinde 20 ABD 319 plakalı otomobilini sokağa park ederek evine girdi. Gece geç saatlerde ise kimliği belirsiz 20 yaşlarındaki alkollü bir şahıs, kapısını zorlayarak açtığı otomobilin içerisine girdi. Ardından direksiyon kutusunu açan ve düz kontak yaparak arabayı çalıştırmak için bir süre uğraşan şüpheli, bunda başarılı olamayarak şoför koltuğuna sızıp uyumaya başladı. Olay ise Kumral'ın sabah binmek için arabasının yanına gelmesi ile ortaya çıktı. Kumral, şahsı uyandırdıktan sonra fotoğraflarını çekip kendisine otomobilinde ne yaptığını sorunca şüpheli bir anda kaçarak ortadan kayboldu. Ahmet Kumral, durumu polise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen polis araçtan parmak izi alırken, olay yerini gören kameraları da incelemeye aldı. Araç sahibi Kumral'ın çektiği fotoğrafları da alan polis, 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Ahmet Kumral, Denizli, Çivril, Araç, 3. Sayfa
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