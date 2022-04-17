OTOMOBİLİ CAMINI KIRIP ÇALMAYA KALKIŞTILAR, GÖTÜREMEYİNCE BIRAKIP GİTTİLER - Son Dakika
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OTOMOBİLİ CAMINI KIRIP ÇALMAYA KALKIŞTILAR, GÖTÜREMEYİNCE BIRAKIP GİTTİLER

17.04.2022 15:19

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde kimliği belirsiz 3 kişinin park halindeki otomobili çalmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde kimliği belirsiz 3 kişinin park halindeki otomobili çalmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin kapısı kilitli aracın camlarını tekmeledikleri sırada birbirlerini yere düşürdükleri, ardından çalıştırdıkları aracı 1 metre ileriye götürüp bırakıp kaçtıkları görüldü.

Olay, gece saatlerinde Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, emlak ve otomobil alım satımıyla uğraşan Onur Demir'e (24) ait park halindeki 06 FT 697 plakalı otomobili çalmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; 3 şüpheli önce aracın kapısını kontrol etti ardından kilitli olduğunu fark edince camlarını kırmak için tekmeledi. Bu sırada şüphelilerden biri, cama tekme atmak isterken arkadaşına vurarak yere düşmesine neden oldu. Uzun uğraşlar sonucu aracın camını kırıp içerisinde giren 3 arkadaştan 2'si, otomobili çalıştırıp 1 metre ileriye götürdü. Daha sonra aracı aynı yere bırakan 2 kişi, diğer arkadaşlarının peşinden gidip bölgeden uzaklaştı.

'GÜLSEM Mİ AĞLASAM MI BİLEMEDİM'

Sabah saatlerinde iş yerine gelen Onur Demir, aracının camının kırıldığını fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip polise şikayetçi oldu.

Onur Demir, "Gece saat 01.00 sıralarında 3 arkadaş geliyor, aracın camlarını tekmeliyorlar ve bir şekilde camı kırıp içine giriyorlar. Arabayı çalıştırıyorlar. Stop ettirip, arabadan inip, arkalarına bakmadan gidiyorlar. Kamera kayıtlarını açtım, izledim. Bir baktım gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Sevineyim mi üzüleyim mi, bilmiyorum. Arabayı çalıştırıyorlar ama inip geri gidiyorlar" dedi. Görüntüleri seyredince şaşırdığını belirten Demir, "Camı, kapı kulplarını kırmışlar. Arabayı tekmelemişler. Cam önemli değil. Arabayı çalsalar, birine vursalar bizim başımızı ağrıtır. Ama buraya düşüp gülüyorlar kendi kendilerine. Amaçları eğlenme mi yoksa arabayı alıp satmak mıydı, çıkaramadım. Şikayetçi olduk" diye konuştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİLİ CAMINI KIRIP ÇALMAYA KALKIŞTILAR, GÖTÜREMEYİNCE BIRAKIP GİTTİLER
OTOMOBİLİ CAMINI KIRIP ÇALMAYA KALKIŞTILAR, GÖTÜREMEYİNCE BIRAKIP GİTTİLER
OTOMOBİLİ CAMINI KIRIP ÇALMAYA KALKIŞTILAR, GÖTÜREMEYİNCE BIRAKIP GİTTİLER
OTOMOBİLİ CAMINI KIRIP ÇALMAYA KALKIŞTILAR, GÖTÜREMEYİNCE BIRAKIP GİTTİLER
OTOMOBİLİ CAMINI KIRIP ÇALMAYA KALKIŞTILAR, GÖTÜREMEYİNCE BIRAKIP GİTTİLER
OTOMOBİLİ CAMINI KIRIP ÇALMAYA KALKIŞTILAR, GÖTÜREMEYİNCE BIRAKIP GİTTİLER
OTOMOBİLİ CAMINI KIRIP ÇALMAYA KALKIŞTILAR, GÖTÜREMEYİNCE BIRAKIP GİTTİLER
OTOMOBİLİ CAMINI KIRIP ÇALMAYA KALKIŞTILAR, GÖTÜREMEYİNCE BIRAKIP GİTTİLER

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİ CAMINI KIRIP ÇALMAYA KALKIŞTILAR, GÖTÜREMEYİNCE BIRAKIP GİTTİLER - Son Dakika


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