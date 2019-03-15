Otomobili Delip İçeri Giren Demir Bariyer, Sürücünün Karnına Saplandı
1 saat önce
Otomobili delip içeri giren demir bariyer, sürücünün karnına saplandıDENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı.
Otomobili delip içeri giren demir bariyer, sürücünün karnına saplandı
DENİZLİ - Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı. Otomobili delip içeri giren bariyer, sürücünün karnına saplandı. Kurtarılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak
Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Osman Yüksel
yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin kaportasını delerek içine giren demir bariyer sürücünün karnına saplandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri otomobilde sıkışan Yüksel'i kurtarmak için çalışma başlattı. Yaptıkları titiz çalışmayla yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Yüksel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:16 Kaynak: İHA
Otomobili Delip İçeri Giren Demir Bariyer, Sürücünün Karnına Saplandı
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