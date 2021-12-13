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Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi - Son Dakika

Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi

13.12.2021 21:12
Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde T.E., otomobili denize sürdükten sonra araçtan çıkarak uzaklaştı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde T.E., otomobili denize sürdükten sonra araçtan çıkarak uzaklaştı. Polisin telefonla ulaştığı T.E. moralinin bozuk olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Olay akşam saatlerinde, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi otomobille hızla sahile gelerek aracını denize sürdü. Görgü şahitlerinin ifadesine göre araçtan çıkan kişi bir sigara yakıp sulara gömülen otomobilini izledikten sonra bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri suya girerek aracın içerisine baktı. Otomobilde kimsenin olmadığı görülürken, ruhsat araçtan alındı. Polis ruhsat bilgilerinden aracın sahibine ulaştı. T.E. moralinin çok bozuk olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. T.E. ifadesi için polis merkezine çağırıldı. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatılırken, soruşturma devam ediyor.


Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi
Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi
Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi
Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi
Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi
Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi
Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi
Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi

İtfaiye, Körfez, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobili denize sürüp gitti, hatırlamadığını söyledi - Son Dakika


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