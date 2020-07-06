Otomobili durdurularak eşi ve çocuğu yanındayken silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eşi ve çocuğunun da bulunduğu otomobili durdurularak susturucu takılı tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İçmeceler'de ailece piknik yapmalarının ardından Gümüşdöven Mahallesi'ne dönen Hüseyin Eren'in (24) kullandığı otomobilin önü mahalle yakınlarında kesildi.

Araca yaklaşan kişi ya da kişiler, susturucu takılı tabancayla defalarca ateş ederek Eren'i yaraladı.

Olaydan yara almadan kurtulan eşinin haber vermesiyle 112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Eren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Eren ailesinin, yaşadıkları İngiltere'den tatil için Elbistan ilçesine geldikleri öğrenildi.