Otomobili durdurup, husumetlisini öldürdü - Son Dakika
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Otomobili durdurup, husumetlisini öldürdü

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, seyir halindeki otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz kişi, aralarında para yüzünden husumet olan sürücü Mensur Söker'i (43) tabancayla vurarak, öldürdü.

Otomobili durdurup, husumetlisini öldürdü, System.String[]
DİYARBAKIR'da, seyir halindeki otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz kişi, aralarında para yüzünden husumet olan sürücü Mensur Söker'i (43) tabancayla vurarak, öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Sipan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, aralarında para yüzünden husumet olan Mensur Söker'in kullandığı 35 HC 8515 plakalı otomobilin önünü kesti. Şüpheli, üzerinde taşındığı tabancayı çıkarıp, Söker'e 2 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Söker'i olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Söker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mensur Söker'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


- Diyarbakır
Diyarbakır, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:48 Kaynak: DHA
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