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OTOMOBİLİ DURDURUP TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika

OTOMOBİLİ DURDURUP TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU

07.02.2022 23:54

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde A.T. sokakta otomobilini durdurduğu M.K.?yı pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde A.T. sokakta otomobilini durdurduğu M.K.?yı pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. Yaralanan M.K. hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 22.30 sıralarında Şevkatiye Mahallesi Doğanlar Sokak üzerinde meydana geldi. A.T. aralarında husumet olduğu öğrenilen M.K.?nın otomobilini sokak üzerinde durdurdu. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında A.T., yanında bulunan pompalı tüfekle, M.K.?yı sol bacağından vurdu. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.K. tedavi altına alındı. A.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, M.K.?nın otomobili ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLİ DURDURUP TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU
OTOMOBİLİ DURDURUP TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU
OTOMOBİLİ DURDURUP TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU
OTOMOBİLİ DURDURUP TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU
OTOMOBİLİ DURDURUP TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU
OTOMOBİLİ DURDURUP TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU
OTOMOBİLİ DURDURUP TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİ DURDURUP TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİLİ DURDURUP TÜFEKLE BACAĞINDAN VURDU - Son Dakika
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