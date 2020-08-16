Otomobili ile 2 araca çarpıp kayıplara karıştı, 3 yaralı - Son Dakika

Otomobili ile 2 araca çarpıp kayıplara karıştı, 3 yaralı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobil, 2 araca çarptı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobil, 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya neden olan sürücü kayıplara karıştı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Aydın Denizli Karayolu, ASTİM alt geçidi çıkışında meydana geldi. Efeler'den Nazilli istikametine giden Serdar Karaböcek yönetimindeki 09 EV 660 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Muaz Pehlivan idaresindeki 09 HV 385 plakalı araca arkadan çarptı. Kazaya neden olan araç çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen Erol Tekin yönetimdeki 09 EZ 275 plakalı otomobile çarptı. Kazaya neden olan 09 EV 660 plakalı aracın sürücüsü Serdar Karaböcek ise olayın ardından otomobili bırakarak kayıplara karıştı. Kazada 09 EZ 275 plakalı aracın sürücüsü Erol Tekin ile araçtaki Derya Tekin ile Serkan Paşa yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, soruşturma sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI YARIŞIYORLARDI

Görgü tanıklarından Berk İnce, kazaya neden olan Serdar Karaböcek yönetimindeki 09 EV 660 plakalı aracın aşırı hızlı olduğunu iddia ederek, Araç çok hızlıydı, başka bir araçla yarışıyorlardı büyük ihtimalle. Bir anda önümde oldu kaza, her yeri toz kapladı. İlk önce önündeki araca çarptı daha sonra ise karşı şeride geçerek karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Daha sonra kaçmış dedi.

Otomobili ile 2 araca çarpıp kayıplara karıştı, 3 yaralı

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 04:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobili ile 2 araca çarpıp kayıplara karıştı, 3 yaralı - Son Dakika
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