Otomobili ile motosikletine çarptığı husumetlisinin ölümüne yol açtı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde M.E.T. (18), kullandığı otomobille iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Onur Yenigün (21) yönetimindeki plakasız motosiklete kasten çarptı. Kontrolden çıkan motosikletin karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu Yenigün olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında oturan arkadaşı Mustafa Dirican (19) yaralandı. Olayın ardından kaçan ve jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan M.E.T., tutuklandı.

Olay, pazartesi akşamı ilçeye bağlı Sazlıdere köyünde meydana geldi. M.E.T. ve H.D.T. (13) ile daha önce aralarında husumet bulunan Onur Yenigün ve Mustafa Dirican arasında kavga çıktı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Onur Yenigün ve Mustafa Dirican, plakasız motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı. M.E.T. ise yanına H.D.T.'yi de alarak, motosikleti takip etmeye başladı. M.E.T., iddiaya göre, kullandığı 59 PL 630 otomobille Onur Yenigün yönetimindeki plakasız motosiklete kasten çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet, karşı yönden gelen A.E. idaresindeki 59 NA 484 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Onur Yenigün, olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında oturan arkadaşı Mustafa Dirican yaralandı. M.E.T., kazanın ardından aracıyla kaçtı.