OTOMOBİLİ İLE TRAMVAY YOLUNA GİREN SÜRÜCÜ KAMERADA - Son Dakika
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OTOMOBİLİ İLE TRAMVAY YOLUNA GİREN SÜRÜCÜ KAMERADA

10.10.2022 15:21
OTOMOBİLİ İLE TRAMVAY YOLUNA GİREN SÜRÜCÜ KAMERADA

SAMSUN'un Atakum ilçesinde hemzemin geçitten tramvay hattına giren kadın sürücü, güvenlik kameralarından kendisini fark eden görevlilerin uyarısı ile 1 kilometre sonra hattan çıkarıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde hemzemin geçitten tramvay hattına giren kadın sürücü, güvenlik kameralarından kendisini fark eden görevlilerin uyarısı ile 1 kilometre sonra hattan çıkarıldı. Samsun Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Belek, Personellerimiz bir anda teyakkuza geçip aracın kara yoluna tekrar tahliyesini sağladı dedi.

Atakum ilçesinde bir kadın sürücü otomobiliyle hemzemin geçitten tramvay hattına girdi. Sürücü, kendisini güvenlik kameralarından fark eden görevlilerin müdahalesi ile 1 kilometre ilerledikten sonra istasyonda durduruldu. Görevliler hatta önlem alarak sürücüyü karayoluna tahliye etti. Sürücünün tramvay hattında otomobili ile ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Beler bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tedbirleri arttırdıklarını belirterek, Bir sürücümüz hattımızı tam bilmeden biraz panikleyerek kendini tehlikeye atan bir sürüş gerçekleştirdi. Personellerimiz bir anda teyakkuza geçip aracın kara yoluna tekrar tahliyesini sağladı. Biz akıllı şehirler kapsamında kavşaklarımızın geometrik düzenlemelerini yaptık. Bu tür olaylar önceden daha sık meydana gelirken şu an en aza indirilmiş durumda, bütün istasyonlarda ve kavşaklarda güvenlik görevlilerimiz aktif olarak trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. İlerleyen zamanlarda istasyonlarımızda bir iki modernizasyon daha yapıp bu olayları hiç yaşanmayacak hale getireceğiz dedi.

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Kaynak: DHA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİ İLE TRAMVAY YOLUNA GİREN SÜRÜCÜ KAMERADA - Son Dakika

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