Son Dakika Haberleri: Otomobili Karayoluna Düşmekten Ağaç Kurtardı

Otomobili Karayoluna Düşmekten Ağaç Kurtardı

23 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Asuman sokakta ilerleyen Emel T. idaresindeki 41 ABR 763 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımı aşıp ağaca çarptı.

Yine de hızı azalmayan otomobil, başka bir ağaca vurarak durabildi.

Araç ve içindeki sürücü, bu sayede yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan D-100 karayolu İstanbul istikametine düşmekten kurtuldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücüyü Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından sokaktaki trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:12 Kaynak: AA

Şirintepe, İzmit, Kocaeli, Güncel
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