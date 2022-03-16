Otomobili küle döndü, 'Aracına bakıp ihtiyarlamıştı zaten' dedi - Son Dakika
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Otomobili küle döndü, 'Aracına bakıp ihtiyarlamıştı zaten' dedi

16.03.2022 19:16

Otomobili küle döndü, 'Aracına bakıp ihtiyarlamıştı zaten' dediANTALYA Antalya'da seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü.

Otomobili küle döndü, 'Aracına bakıp ihtiyarlamıştı zaten' dedi

ANTALYA Antalya'da seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin yardımıyla eşyalarını kurtaran sürücü, "İnsanlar neden ölüyor, o da ihtiyarlamıştı. Hayat bu" dedi.

Otomobil yangını, saat 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Almanya'dan emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen Uğur Can Talu'nun kullandığı PF W 488 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Dumanların çıktığını gören araç sahibi Uğur Can Talu, otomobilini durdurup araç içerisinden kişisel eşyalarını dışarıya çıkarmaya başladı. Motor kısmından yayılan alevler kısa sürede aracı kapladı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredekiler, alevleri söndürülebilmek için yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle cadde üzerinde kilometrelerce kuyruk oluşurken, bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracı söndürdü. Yangın sonucu Talu'ya ait araç adeta küle döndü. Büyük hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"İhtiyarlamıştı"

Sürücü Uğur Can Talu, "Kokmaya başlayınca pencereleri açtım. Duracak yer aradım. Birden bire burada alev aldı. Eşyalarımı çıkarmama cevrede bulunanlar yardım etti" dedi.

Talu, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruya ise, "Biz neden ölüyoruz, o da ihtiyarladı. Hayat bu" diye cevap verdi.

Otomobili küle döndü, 'Aracına bakıp ihtiyarlamıştı zaten' dedi
Otomobili küle döndü, 'Aracına bakıp ihtiyarlamıştı zaten' dedi
Otomobili küle döndü, 'Aracına bakıp ihtiyarlamıştı zaten' dedi

YORUMLAR
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Otomobili küle döndü, 'ihtiyarlamıştı zaten' dedi Otomobili küle döndü, 'ihtiyarlamıştı zaten' dedi Son dakika haber: Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü... O anlar kamerada Son dakika haber: Otomobil alev alev yandı, araç sahibi ceketinin derdine düştü... O anlar kamerada Antalya'da trafiği tehlikeye sokan sürücüye idari işlem Antalya'da trafiği tehlikeye sokan sürücüye idari işlem

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Uğur Can, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobili küle döndü, 'Aracına bakıp ihtiyarlamıştı zaten' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobili küle döndü, 'Aracına bakıp ihtiyarlamıştı zaten' dedi - Son Dakika
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