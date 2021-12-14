Otomobili kundaklanan muhtara destek - Son Dakika

Otomobili kundaklanan muhtara destek

KİLİS - Kilis'te Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'un park halindeki otomobili, kimliği belirsiz 2 maskeli kişi tarafından benzin dökülerek kundaklanmıştı. Kilisli muhtarlar dayanışma göstererek, Muhtarı Yaşar'ın yanında olduklarını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay cumartesi günü sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Muhtar Kurt'un otomobili, park halinde Helvacıoğlu Mahallesi Bay Sokak üzerinde durduğu sırada, kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından kundaklandı. Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Polat ve muhtarlar, destek amaçlı Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'un kundaklanan otomobilinin yanına gelerek, basın açıklaması yaptı. Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Polat, Yaşar Kurt'un otomobilinin kundaklanmasını kınadıklarını ifade ederek, "Muhtarımızın yanındayız. Yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Muhtarımız yerelde Cumhurbaşkanımızın temsilcisidir. Muhtarımıza yapılan saldırı tüm muhtarlarımıza yapılmıştır. Bir daha bu olayların cereyan etmemesini istiyoruz. Emniyetimizin bu konuda hassasiyetini biliyoruz. Emniyetimiz gerekli araştırmaları yapıyor. Çok yakında bu olayın fail veya faillerinin yakalanacağına inanıyoruz. Valiliğimiz ve emniyetimiz bu konuyla ilgileniyor" dedi.

Otomobili yakılan Muhtar Yaşar Kurt ise Muhtarların birlik beraberlik içerisinde olduğunu ifade ederek, "Kilis'te 76 mahalle muhtarımız var. Hiçbir muhtarımızın kimseyle husumeti olmaz. Her muhtar kendi mahallesinde, bir baba rolündedir. Devlerimiz ile iç içeyiz, bizi sevmeyenler olabilir. Bazı art niyetli kişiler arabamı kundakladı. Devletimize inanıyorum, bunun faillerini yakalayacaktır" diye konuştu.