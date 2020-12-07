Otomobili kundaklayan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Otomobili kundaklayan şüpheliler adliyeye sevk edildi

07.12.2020 11:50
Otomobili kundaklayan şüpheliler adliyeye sevk edildi, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde kundaklandığı iddia edilen araç ile birlikte 2 aracın yanmasına neden olan ve olaydan kısa bir süre sonra yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kundaklandığı iddia edilen araç ile birlikte 2 aracın yanmasına neden olan ve olaydan kısa bir süre sonra yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında B.E.'ye ait 09 ACG 018 plakalı araç, iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Bir anda arabayı saran alevler, park halindeki 09 P 0085 plakalı minibüse de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yanan araçlara müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iki araç ta kullanılmaz hale geldi.

Kısa süre içinde yakalandılar

Olayın ardından çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayın şüphelileri H.T., A.A. ve Ü.Y.'yi kısa süre içerisinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelilerden H.T.'nin uyuşturucu ticaretinden 20 yıl hapis cezası bulunduğu ve korona virüs tedbirleri kapsamında dışarıda bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin yapılan sorgusunda aracı alacak-verecek meselesinden dolayı yaktıkları iddia edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Otomobili kundaklayan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Otomobili kundaklayan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Otomobili kundaklayan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Efeler, Ateşe, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobili kundaklayan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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