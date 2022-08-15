Otomobili merdivenden böyle indirmeye çalıştı - Son Dakika
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Otomobili merdivenden böyle indirmeye çalıştı

15.08.2022 18:09

Otomobili merdivenden böyle indirmeye çalıştı Şanlıurfa'da bir sürücünün otomobilini merdivenli yoldan indirmeye çalışması kameralara yansıdı.

Otomobili merdivenden böyle indirmeye çalıştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir sürücünün otomobilini merdivenli yoldan indirmeye çalışması kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir sürücü köprülü kavşak çalışmasının olduğu bölgede ekiplerin belirlediği yolu kullanmak yerine merdivenli yolu kullanmaya çalıştı. Aşağı inmeye çalışan sürücünün otomobili merdivenlerin ortasında takıldı. Altı yere değdiği için daha fazla ilerleyemeyen otomobili görenler sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlar, otomobili geri itmeye çalışarak geldiği yöne doğru çıkmasını sağlamaya çalıştı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen olayda, otomobilin uzun uğraşlar sonunda kurtarıldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Şanlıurfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Otomobili merdivenden böyle indirmeye çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobili merdivenden böyle indirmeye çalıştı - Son Dakika
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