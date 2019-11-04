Son Dakika Haberleri: Otomobili sollamak isteyen motosikletin sürücüsü, kaldırıma çarparak öldü
Son Dakika Güncel Otomobili sollamak isteyen motosikletin sürücüsü, kaldırıma çarparak öldü

Otomobili sollamak isteyen motosikletin sürücüsü, kaldırıma çarparak öldü

6 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, önündeki otomobili sollamak isterken kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Seyfettin Hilmi Peker (39), metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Otomobili sollamak isteyen motosikletin sürücüsü, kaldırıma çarparak öldü, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, önündeki otomobili sollamak isterken kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Seyfettin Hilmi Peker (39), metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi yakınında meydana geldi. Seyfettin Hilmi Peker, 35 AGV 002 plakalı motosikleti ile Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre aynı istikamette ilerleyen bir otomobili sollamak istediği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen ve metrelerce sürüklenen Peker, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz sürücü Peker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Peker'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:02 Kaynak: DHA
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