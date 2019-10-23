Son Dakika Haberleri: Otomobili sollamak isteyen yaşlı adam kasksız kullandığı motosikleti ile kaza yaptı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobili sollamak isteyen yaşlı adam kasksız kullandığı motosikleti ile kaza yaptı

Otomobili sollamak isteyen yaşlı adam kasksız kullandığı motosikleti ile kaza yaptı

1 saat önce

Otomobili sollamak isteyen yaşlı adam kasksız kullandığı motosikleti ile kaza yaptıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde önündeki otomobili sollamak isterken kaza yapan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobili sollamak isteyen yaşlı adam kasksız kullandığı motosikleti ile kaza yaptı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde önündeki otomobili sollamak isterken kaza yapan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aynı istikametten gelmekte olan 16 FCF 25 plakalı motosikletin sürücüsü Halil T. (70), Bekir A. idaresindeki 16 HA 8533 plakalı otomobili solladığı sırada çarparak savruldu. Kask takmayan motosiklet sürücüsü yaşlı adam kafasını asfalta çarparak yaralandı. Yaralı sürücünün evine götürmek için aldığı domatesler yola saçıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sürücü Bursa'ya sevk edildi. Otomobil sürücüsü Bekir A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Otomobili sollamak isteyen yaşlı adam kasksız kullandığı motosikleti ile kaza yaptı

İznik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
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