OTOMOBİLİ TAKLA ATTI, KENDİSİ GİBİ YARALANAN EŞİNİ SORDU - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİLİ TAKLA ATTI, KENDİSİ GİBİ YARALANAN EŞİNİ SORDU

23.02.2022 14:23

KARAMAN'da, kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Erhan Karadağ (31) ve eşi Fatma Karadağ (27) yaralandı.

KARAMAN'da, kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Erhan Karadağ (31) ve eşi Fatma Karadağ (27) yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftten Erhan Karadağ, "Eşim nerede? Eşimin yanına gitmek istiyorum" dedi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Karaman- Ereğli yolu Ayrancı ilçesi girişinde meydana geldi. Karaman'dan Ereğli'ye giden Erhan Karadağ yönetimindeki 70 AAH 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, karşı şeride geçti. Kazada yaralanan sürücü Erhan Karadağ ile eşi Fatma Karadağ, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Erhan Karadağ, ambulanstan indirilip, acil servise alınırken, sağlık görevlisine "Eşim nerede? Ben eşimin yanına gitmek istiyorum" dedi.

Sağlık görevlisi ise uygun olmayacağını belirtip, Karadağ'ı tedavi olacağı bölüme aldı.

Fatma Karadağ'ın ise sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİ TAKLA ATTI, KENDİSİ GİBİ YARALANAN EŞİNİ SORDU
OTOMOBİLİ TAKLA ATTI, KENDİSİ GİBİ YARALANAN EŞİNİ SORDU
OTOMOBİLİ TAKLA ATTI, KENDİSİ GİBİ YARALANAN EŞİNİ SORDU
OTOMOBİLİ TAKLA ATTI, KENDİSİ GİBİ YARALANAN EŞİNİ SORDU

YORUMLAR
500
Otoparkta iki otomobilin çarpıştığı anlar kamerada Otoparkta iki otomobilin çarpıştığı anlar kamerada Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu Son dakika... Kazada kendi yarasını unuttu, eşinin sağlık durumunu sordu

Erhan Karadağ, Karadağ, Karaman, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİ TAKLA ATTI, KENDİSİ GİBİ YARALANAN EŞİNİ SORDU - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Pişkin katil, ablasını öldürüp mahkemeden tahliyesini istedi!
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:03:06. #1.11#
SON DAKİKA: OTOMOBİLİ TAKLA ATTI, KENDİSİ GİBİ YARALANAN EŞİNİ SORDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement