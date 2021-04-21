Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası - Son Dakika

ADANA'da gece saatlerinde üst geçide çıktıkları otomobili, merdivenlerden inişte korkuluğa sıkışınca bırakıp kaçan şüphelilerin Sefer Ş. ile İbrahim S. olduğu tespit edildi. Her ikisi de aracı kullanan kişinin kendisi olmadığını öne süren şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Yenibaraj Mahallesi ile merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ni birbirine bağlayan yaya üst geçidi üzerindeki otomobili görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, köprünün bir ayağındaki rampadan yukarı çıkarak ilerleyen otomobilin, diğer ayağındaki merdivenlerden inmeye çalışırken korkuluklara sıkıştığını belirledi. Ekipler, otomobili bırakıp giden kişilerin Sefer Ş. ile İbrahim S. olduğunu tespit etti. Polis, otomobili kimin kullandığını sordu, ancak iki arkadaş da sürücü olmadıklarını öne sürdü. Bu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.