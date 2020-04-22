Otomobilin açık kalan camından hırsızlık kameraya yansıdı - Son Dakika

Bolu'da, park halindeyken camı açık bırakılan otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliye 1 ay ev hapsi cezası verildi.

Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir marketten alışveriş yapmak için otomobilini park eden sürücü aracın camını açık unuttu.

Vatandaşın markete girdiğini gören B.A. (26), otomobilin ön koltuğunda bulunan çantayı alarak hızla uzaklaştı. Alışverişini bitirdikten sonra otomobiline dönen kişi, çantasının araçta olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi tespit eden ekipler B.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin olaydan sonraki günlerde de aynı cadde üzerinde yaya olarak gezdiğini belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan B.A, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe 1 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Hırsızlık anının anbean güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülerde, vatandaşın aracını park ettikten sonra markete girmesinden kısa süre sonra B.A'nın aracın yanına gelerek açık bırakılan camdan hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra kaçması yer alıyor.