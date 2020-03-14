Otomobilin açılan kapısına çarpan mobiletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin açılan kapısına çarpan mobiletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otomobilin açılan kapısına çarpan mobiletin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Karabük'te yolun sağında duran otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli mobiletin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te yolun sağında duran otomobilin açılan kapısına çarpan elektrikli mobiletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi'nde 78 AE 360 plakalı otomobiliyle yolun sağında duran Muzaffer Ö'nün inmek için açtığı kapıya, bu sırada buradan geçen İsmet B'nin kullandığı elektrikli mobilet çarptı.

Devrilen mobiletten yola savrulan İsmet B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmet B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Otomobilin açılan kapısına çarpan mobiletin sürücüsü yaralandı

Hürriyet Mahallesi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler

Son Dakika Haberleri
21:01 Bakan Koca: "Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır"
20:56 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
20:55 Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
20:54 Sağlık Bakan Koca: "(Koronavirüs risk taraması) SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test...
20:50 Metrobüsle otomobilin çarpışması trafik akışında yoğunluk oluşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 21:03:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin açılan kapısına çarpan mobiletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]