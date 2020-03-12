Otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

7 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya- Manavgat kara yolunda Mehmet Vehbi Okudan'ın (54) kullandığı motosiklet, yol kenarında duraklayan otomobilin açık olan kapısına çarptı.

Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Okudan kamyonetin altında kaldı.

112 Acil Servis ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Okudan, müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı kamerada

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde hızlı akan trafikte duraklayan otomobilin kapısının açılması ve motosikletin kapıya çarparak devrilmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında kamyonetin yerdeki motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra durduğu, kısa süreli şok yaşayan otomobil sürücüsü ile çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Mehmet Vehbi, Manavgat, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:25 Kaynak: AA
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