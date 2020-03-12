Otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kayıtların devamında kamyonetin yerdeki motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra durduğu, kısa süreli şok yaşayan otomobil sürücüsü ile çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde hızlı akan trafikte duraklayan otomobilin kapısının açılması ve motosikletin kapıya çarparak devrilmesi yer alıyor.

112 Acil Servis ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Okudan, müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Antalya- Manavgat kara yolunda Mehmet Vehbi Okudan'ın (54) kullandığı motosiklet, yol kenarında duraklayan otomobilin açık olan kapısına çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Antalya'da 8 yıldır eşinin kayıp olduğunu söyleyen adam, onu öldürdüğünü itiraf etti