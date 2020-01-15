Otomobilin açılan kapısından düşen çocuğu güvenlik kamerası görüntüledi - Son Dakika

Otomobilin açılan kapısından düşen çocuğu güvenlik kamerası görüntüledi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir otomobilin aniden açılan sağ arka kapısından yola düşen 3 yaşlarındaki bir kız çocuğu, şans eseri ciddi bir yara almazken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, geçen pazar günü, Alaşehir- Eşme Karayolu Sobran Mahallesi'nde meydana geldi. Sobran Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden bir otomobilin sağ arka kapısı aniden açıldı. Hareket halindeki otomobildeki 3 yaşındaki bir kız çocuğu, açılan kapıdan yola düştü. Bu sırada aracın peşinden gelen bir başta otomobilin sürücüsü, yola düşen çocuğu görüp son anda durdu. Kazada şans eseri çocuk ciddi bir yara almadı. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, düşen çocuğun bulunduğu otomobilinden inen 3 kişinin yanına koşup kucaklayarak araca götürdüğü görüldü.