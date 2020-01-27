Otomobilin ağaca çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Otomobilin ağaca çarpma anı güvenlik kamerasında
13 dakika önce
Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:06 Kaynak: AA
Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Turgut Öcal idaresindeki 71 DC 712 plakalı otomobil, Şirinevler Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Oğuzhan Bozkurt, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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