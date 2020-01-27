Otomobilin ağaca çarpma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Otomobilin ağaca çarpma anı güvenlik kamerasında

13 dakika önce

Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Turgut Öcal idaresindeki 71 DC 712 plakalı otomobil, Şirinevler Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Oğuzhan Bozkurt, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin ağaca çarpma anı güvenlik kamerasında

Şirinevler, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:06 Kaynak: AA
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