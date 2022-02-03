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Otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.02.2022 18:54

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Yunus Emre Büyük yönetimindeki 52 TC 400 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile Hakican Ünlü, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakican Ünlü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayati tehlikesi bulunan sürücü Büyük'ün tedavisi sürüyor.

Öte yandan polis, çevredeki vatandaşların kazaya başka bir aracın neden olduğu yönündeki ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Atatürk Bulvarı, Altınordu, Ordu, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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