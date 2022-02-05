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Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı - Son Dakika

Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı

05.02.2022 15:39
Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı

Son dakika haberi... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı Antalya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu hurdaya dönen araçta, hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin cenazesi morgtan alındı.

Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı

ANTALYA - Antalya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu hurdaya dönen araçta, hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin cenazesi morgtan alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Cadde üzerinde 07 AKT 343 plakalı otomobil ile seyir halinde bulunan 23 yaşındaki Tufan Keser, iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Keser, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tufan Keser'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Keser'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Keser'in cenazesi yakınları tarafından alındı. Keser'in cenazesinin Kırcami Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı
Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı
Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı
Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı
Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı
Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı
Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı
Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı

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Muratpaşa, Otomobil, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgtan alındı - Son Dakika
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